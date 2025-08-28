Незаконные увольнения и сверхурочные без оплаты: как нарушают трудовые права

Мария Щелканова
Руководители злоупотребляют полномочиями.

Незаконные увольнения и сверхурочная переработка: как нарушают трудовые права

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Евгения Ганькина: при нарушении трудовых прав следует обратиться в суд

Нормы трудового права прогрессируют с каждым годом, адаптируясь к реалиям. Однако работодатели продолжают нарушать права своих сотрудников. О том, какие права игнорируют руководители, рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, самое частое нарушение — оформление сотрудника по договору ГПХ вместо трудового.

«По такому договору организация не платит отпускные, больничные и не предоставляет другие гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Суды все чаще встают на сторону работников, признают такие отношения трудовыми и обязывают работодателя восстановить нарушенные права и компенсировать ущерб директору», — уточнила директор.

Кроме того, Ганькина упомянула о проблеме незаконных увольнений. Руководители обходят процедуру расторжения трудового договора: не направляют письменные уведомления и не предлагают альтернативные вакансии при сокращении. А также рассказала о нарушениях рабочего времени сотрудников, когда сверхурочная работа остается без оплаты.

