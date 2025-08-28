Reuters: Уиткофф присутствовал на встрече с Путиным без стенографиста

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в Москву 6 августа нарушил установленный протокол, прибыв на встречу с российским лидером Владимиром Путиным без стенографиста Госдепартамента. В результате у американской стороны не оказалось официальной записи предложений, которые прозвучали на переговорах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, обсуждение длилось около трех часов и стало уже пятым раундом переговоров между Путиным и Уиткоффом в этом году. На следующий день американский дипломат созвонился с рядом европейских лидеров и заявил, что Москва якобы готова вывести войска из Херсонской и Запорожской областей в обмен на отступление Киева из Донбасса. Источники Reuters отмечают, что эта информация удивила многих участников разговора.

Однако спустя сутки Уиткофф начал высказывать иную позицию. На совещании, организованном госсекретарем США Марко Рубио, он сообщил, что президент России на самом деле не делал предложений о выводе войск. По словам источников, такое изменение вызвало недоумение у представителей администрации, в том числе у спецпосланника по Украине Кита Келлога.

На фоне этих разногласий в информационной повестке появились новые данные. Через неделю после встречи Путина и Уиткоффа в Москве состоялся саммит российского президента с Дональдом Трампом на Аляске. Тогда американская сторона заявила, что Москва пошла на уступки в вопросе пяти украинских регионов. Однако подробности не раскрывались, а в прессе появились сообщения, что Кремль настаивает на выводе украинских войск из Донбасса в обмен на пересмотр линии фронта.

О нарушениях протокола со стороны Уиткоффа ранее писал NBC News. Тогда речь шла о его прошлых визитах в Москву, когда американский спецпредставитель вместо переводчиков Госдепартамента пользовался услугами сотрудников Кремля. Бывшие послы США предупреждали, что такой подход мог привести к искажению смыслов и потере деталей в словах российского президента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.