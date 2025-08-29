Расчеты «Орлан-10» навели огонь артиллерии по целям ВСУ под Красноармейском

Операторы беспилотной авиации группировки войск «Центр» успешно наводят артиллерийский огонь по целям противника на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты «Орлан-10» эффективно выполняют задачи разведки и корректировки огня артиллерии, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» в районе Красноармейска.

В зоне проведения специальной военной операции комплексы «Орлан-10» работают круглосуточно, выявляя скопления живой силы, техники и замаскированные огневые позиции ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

