Семейная история: новый клип Софии Берг на песню «Народная» покоряет сердца

Блогеру и певице Софии Берг всего 14 лет, а на ее счету уже дуэты с Валерией и рэпером Джиганом. На ее страницах в соцсетях появляются песни и клипы разных музыкальных направлений, они собирают миллионы просмотров, и на этот раз юная звезда тоже попробовала нечто новое.

Она взяла за основу русскую народную плясовую песню «Порушка-Параня», пожалуй, одну из самых известных по сей день строчками про Ивана и его кудрявую бородушку, и создала новый хит.

«Мы изначально хотели сделать ремикс на какую-то народную песню, так как это сейчас актуально. Мы очень долго думали над песней, весь интернет обыскали, маме моей звонили раз 20, наверно, в день… Просто очень веселая, крутая песня, которая мне очень понравилась, и мы все совместно решили, что это будет очень крутой проект», — поделилась София.

Премьера клипа на песню «Народная» состоялась в Москве. Молодая артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что вместе с продюсером Александром Брашовяном (Alex Davia) они представляли нечто другое, но результатом остались довольны.

В итоге получилась смесь из популярной эстрады с оригинальными фольклорными куплетами. Клип, в котором матушку Софии сыграла ее настоящая мама, рассказывает о трепетной первой влюбленности.

Красавица с длинной косой встречает на ярмарке парня, его сыграл актер Леон Кемстач, у них завязывается дружба, но батюшка в исполнении Алексея Васильчука, конечно, против — сильно переживает за дочь. Но, как водится, погонял голубков, понаблюдал, как они скачут на лошадях за деревней, да и понял — большому чувству сопротивляться грех! За семейным столом два поколения пришли к согласию.

«Для меня самое главное в песнях — давать своим подписчикам, слушателям хороший посыл. Цель стать трендом — это, конечно, было бы невероятно круто, но я не работаю с такой целью, я просто хочу делать хорошую музыку… Для нас было важно показать, что семья — это самое важное, что в России все живут дружно и прекрасно», — добавила певица.

Создатели клипа объединили традиции и современность, одев артистов клипа в традиционные костюмы (сарафаны и косоворотки) и украсив модными деталями — смартфоны, стильные солнцезащитные очки, даже диджейский пульт!

Стоит отметить, популяризация русского народного творчества в стране идет полным ходом. Вторую мощнейшую волну популярности переживает народная артистка РФ Надежда Кадышева, собирая стадионы. И зрители ее — не ровесники, а молодежь. А песню «Матушка земля» Татьяны Куртуковой знают даже самые маленькие россияне.

Остается только пожелать вдохновения артистам, которые с уважением относятся к родной культуре, к своим корням и хотят делиться творчеством с подрастающим поколением. Ведь, судя по успеху таких проектов, аудитория принимает это с радостью и благодарностью. Ту самую музыку, что течет в жилах.

