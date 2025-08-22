«С удовольствием»: SНАМАN готов записать дуэт вместе с Надеждой Кадышевой

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 64 0

Артист назвал песни старшей коллеги творчеством, проверенным десятилетиями.

Shaman рассказал, что хотел бы записать дуэт вместе с Надеждой Кадышевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: Певец SНАМАN не исключил возможность записи дуэта с Надеждой Кадышевой

Заслуженный артист России, автор и исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SНАМАN, не против совместной работы с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой. Об этом он рассказал журналистам ТАСС. Как известно, 66-летняя солистка ансамбля «Золотое кольцо» переживает сейчас новую волну популярности, молодые соотечественники заполняют целые стадионы, чтобы услышать ее хиты.

Феномен не остался без внимания коллег. И пока другие тихонько завидуют, SНАМАN заявляет о желании поддержать Кадышеву. Как объяснил сам музыкант, он считает успех Надежды Никитичны более чем заслуженным. Все потому, что ее песни искренние, полные жизни, а потому и остаются в сердцах соотечественников десятилетиями.

«В том, что молодежь любит песни Надежды Кадышевой, в этом нет ничего плохого. Я сам слушаю эти композиции, потому что в них есть искренность, есть жизнь. Поэтому если вдруг такая инициатива будет (записать дуэт. — Прим. ред.), с удовольствием, конечно», — сказал Дронов.

На протяжении многих лет соперницей Кадышевой называли еще одну народную артистку, популяризирующую традиционную музыку — Надежду Бабкину. Последняя, в частности, выдвигала претензии к костюмам солистки «Золотого кольца», не соответствующим историческим канонам.

Ранее, писал 5-tv.ru, Надежда Бабкина прокомментировала конфликт с Кадышевой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Пенный дар богов: история пива и фестивалей в его честь
20:29
«Мост между культурами»: стартовал юбилейный X Каспийский медиафорум в Астрахани
20:11
Одной никак: поддержать режим Майи Санду в Молдавию приедут европейские политики
19:50
На пользу или нет? Как жевательная резинка влияет на зубы
19:32
Рекордный триколор: как поднимают самый большой российский флаг в стране
19:15
Юбилейная программа: на автодроме «Игора Драйв» состоится фестиваль «Балтика Фест»

Сейчас читают

Альпинисты прекратили операцию по спасению россиянки Наговициной в Киргизии
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025