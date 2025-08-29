«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
Создайте уют, это станет хорошим решением.
Психолог Абравитова: преодолеть тяжелые мысли поможет яркое освещение
Победить осеннюю хандру возможно. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на дне рождения журнала Pro Москву.
По словам эксперта, существуют доступные всем способы борьбы с апатичным состоянием. Одним из действенных методов является включение яркого света в помещении.
«Когда вы дома находитесь, лучше всего включить очень яркий свет», — подчеркнула Абравитова.
Следующим шагом должно стать обеспечение себя теплом и создание уюта.
«То есть ваши ноги должны быть в тепле. И здесь есть такие народные способы, как теплый и вкусный чай, плед, кошка на коленях, книжка интересная. Все эти вещи родились из логики обстоятельств. То есть человек бессознательно ищет выходы из сложившейся ситуации и находит их», — пояснила психолог.
Еще один способ расслабиться и забыть о негативных мыслях — просмотр комедийного фильма или стендапа, порекомендовала Абравитова.
«Если вы чувствуете, что хандра наваливается на вас, то обязательно нужно с этим бороться, как Мюнхгаузен себя за косичку из болота доставал вместе с лошадью, так и мы должны с вами поступать», — заключила эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как побороть апатию и вялость.
