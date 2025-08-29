«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 10 0

Создайте уют, это станет хорошим решением.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Абравитова: преодолеть тяжелые мысли поможет яркое освещение

Победить осеннюю хандру возможно. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на дне рождения журнала Pro Москву.

По словам эксперта, существуют доступные всем способы борьбы с апатичным состоянием. Одним из действенных методов является включение яркого света в помещении.

«Когда вы дома находитесь, лучше всего включить очень яркий свет», — подчеркнула Абравитова.

Следующим шагом должно стать обеспечение себя теплом и создание уюта.

«То есть ваши ноги должны быть в тепле. И здесь есть такие народные способы, как теплый и вкусный чай, плед, кошка на коленях, книжка интересная. Все эти вещи родились из логики обстоятельств. То есть человек бессознательно ищет выходы из сложившейся ситуации и находит их», — пояснила психолог.

Еще один способ расслабиться и забыть о негативных мыслях — просмотр комедийного фильма или стендапа, порекомендовала Абравитова.

«Если вы чувствуете, что хандра наваливается на вас, то обязательно нужно с этим бороться, как Мюнхгаузен себя за косичку из болота доставал вместе с лошадью, так и мы должны с вами поступать», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как побороть апатию и вялость.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

9:30
«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
9:11
«Это его личная драма»: как Брэд Питт справляется с потерей матери
9:08
Отмена рейса или удар током в отеле: как добиться компенсации за испорченный отдых
8:50
«Искандеры» уничтожили пусковую установку ВСУ «Нептун»
8:33
Мать «битцевского маньяка» заявила о невозможности посещать сына в тюрьме
8:16
Умер композитор Родион Щедрин

Сейчас читают

Семейная история: новый клип Софии Берг на песню «Народная» покоряет сердца
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025