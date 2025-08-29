Выплаты к 1 сентября получат социально уязвимые семьи в России

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 16 0

Сумма поддержки и формат зависит от региона.

Выплаты к 1 сентября получат социально уязвимые семьи в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К началу учебного года в РФ государство окажет материальную поддержку наиболее уязвимой категории граждан. Об этом сообщило издание URA.RU.

Выплаты от трех до 17 тысяч рублей или целевые сертификаты на покупку школьной формы предусмотрены для многодетных и малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами, а также для родителей-одиночек и участников СВО и для детей проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Для получения единовременных выплат нужно оформить заявление на Госуслугах или отделениях МФЦ, предоставить документы, подтверждающие категорию, и банковский счет. Сумма поддержки и формат зависит от региона.

Дополнительные выплаты к 1 сентября уже одобрены в Московской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской областях, Алтайском крае, Санкт-Петербурге и ЯНАО.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2025. В силу вступят несколько новых законов. Изменения коснутся сферы образования, социальной поддержки и предпринимательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

14:03
РФ расширяет сотрудничество со странами Африки в сферах образования и науки
14:00
Выплаты к 1 сентября получат социально уязвимые семьи в России
13:54
Песков: Путин не исключает возможность встречи с Зеленским
13:38
Семья из США отсудила почти миллиард долларов за врачебную ошибку при родах
13:09
Второй день Международного железнодорожного форума: самые интересные экспонаты
12:53
Просят назвать «мамой»: новая схема мошенников с опорой на семейные узы

Сейчас читают

В музее-квартире Майи Плисецкой назвали смерть Родиона Щедрина огромной потерей
Под Киевом горит завод по сборке турецких БПЛА Bayraktar
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025