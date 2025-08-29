Под Киевом горит завод по сборке турецких БПЛА Bayraktar
ВС РФ удалось нарушить производственный процесс.
Фото, видео: 5-tv.ru
Все еще полыхает под Киевом завод, где собирают турецкие беспилотники Bayraktar. Накануне в цеха попали несколько российских ракет. Здание получило серьезные повреждения. Но главное — удалось нарушить производственный процесс.
Опубликованы также кадры операции в устье Дуная, их показало наше Министерство обороны. На них — первый случай применения быстроходных безэкипажных катеров. И сразу успешно. Беспилотники потопили украинский корабль-разведчик «Симферополь».
На Запорожском направлении отряд боевиков ликвидировали уже российские «Грады».
Наши военные также показали кадры освобождения поселка Первое Мая. В операции участвовали мотострелки, артиллеристы и операторы дронов. Населенный пункт находится к юго-западу от Красноармейска. Это крупнейший на этом направлении узел обороны ВСУ. И как стало известно накануне, там уже идут уличные бои.
