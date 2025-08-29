Это необходимый разлом: прогноз Таро на неделю с 1 по 7 сентября

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм

Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Башня)

5-tv.ru

Карта «Башня» — одна из самых драматичных, но и самых освобождающих. Она символизирует внезапные перемены, обвал иллюзий, пробуждение.

Что-то, что держалось на фасаде, рушится. Что-то, что казалось стабильным, оказывается хрупким. Но это не катастрофа. Это очищение. Это необходимый разлом, чтобы вы увидели: что реально, а что — маска.

Эта неделя может принести неожиданные известия, разговоры, разрывы, откровения. Что-то в вашей жизни — ложное, хрупкое, построенное на иллюзии — может рухнуть.

Не сопротивляйтесь переменам.

Если что-то рушится — значит, оно уже давно не служило вам. Позвольте себе упасть, чтобы потом встать на твердой земле.

Здоровье (Карта Таро — Перевернутая Семерка Мечей)

5-tv.ru

Карта указывает на попытку избежать реальности. Вы могли игнорировать сигналы тела, откладывать визит к врачу, продолжать работать при усталости, оправдывать вредные привычки. Но сейчас происходит момент пробуждения. Что-то — возможно, недомогание, бессонница, тревожность — заставляет вас обратить внимание на себя.

Не ждите кризиса. Начните с малого:

восстановите режим сна;

запишитесь на прием к врачу;

исключите одно вредное действие (кофе, стресс, недосып);

Забота о себе — не роскошь. Это основа.

Финансы (Карта Таро — Императрица)

5-tv.ru

Карта «Императрица» — символ плодородия, заботы, процветания. Она говорит о том, что ваши усилия начинают приносить внутренние и внешние плоды. Возможно:

поступление средств, признание вашей ценности;

рост дохода через творческий или приятный для вас труд;

поддержка от женщины-покровителя (начальница, коллега, мать).

Вы находитесь в фазе награждения за труд и терпение. Даже если что-то рушится вокруг (Башня), внутри вас — сад. И он цветет. Доверьтесь своей интуиции в финансовых вопросах. Не бойтесь вкладывать в себя — в курсы, здоровье, отдых. Вы — источник.

Отношения (Карта Таро — Сила)

5-tv.ru

Сила — карта внутренней стойкости, мягкости и уверенности. В отношениях это указывает на то, что вы управляете не через контроль, а через любовь. Если в паре были разногласия, то сейчас приходит возможность поговорить по-настоящему. Не с криком, а с сердцем.

Не с требованием, а с предложением.

Для тех, кто одинок, — это время встречи с человеком, который будет ценить вашу силу, а не испугается ее. Не бойтесь быть собой. Сила — не в громких словах, а в умении держать свое сердце открытым — даже когда страшно.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Звезда)

5-tv.ru

После Башни — Звезда. Это не случайно. Это — закон Вселенной: сначала — разрушение. Потом — свет и созидание. Звезда — карта надежды, исцеления, вдохновения. Она говорит: «Все будет хорошо. Вы не потеряли себя. Вы уже нашли новый путь».

Даже если вы переживаете потрясение, разрыв, потерю — внутри вас уже горит звезда. Она не требует, чтобы вы были сильными.

Она просто напоминает, что вы не одни и вы на своем месте.

Вечером в день Полнолуния (1 сентября) выйдите под небо. Загадайте желание. Не о деньгах или любви. А о покое в сердце.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.