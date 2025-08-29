Не погибнут в неизвестности любовь и красота: наследие композитора Щедрина

Творческий путь Родиона Щедрина охватил несколько исторических эпох.

Ушел из жизни выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин. Народному артисту СССР было 92 года. Классик почти на десять лет пережил свою жену — балерину Майю Плисецкую. В Большом театре его уход назвали невосполнимой потерей для всего мирового искусства.

Его творческий путь охватил несколько исторических эпох. А произведения многие десятилетия с огромным успехом исполняют на крупнейших сценах мира. Автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, четырнадцати концертов, хоровых и камерных сочинений. О жизни мэтра — корреспондент «Известий» Елена Хмура

Когда в конце пятидесятых мелодию «Марша монтажников» из кинофильма «Высота» с первых звуков узнавала вся страна, ее автору, выпускнику Московской консерватории Родиону Щедрину, было всего двадцать пять. А за плечами — уже несколько кинофильмов, фортепианный концерт и симфония для оркестра.

«Моя музыка лежит в ящике стола», говорил Щедрин о том, как он работал. Потому что сочинял партитуры даже без музыкального инструмента. Только карандаш и нотная тетрадь.

А ведь все могло сложиться иначе. Он родился в семье музыкантов. Но в годы войны мальчишкой пытался сбежать на фронт. И отец чуть не отправил непоседу в Нахимовское училище. Но потом решил: лучше уж в хоровое. Однако быть профессиональным певцом юноша не захотел. После училища поступил в Московскую консерваторию сразу на два факультета: учиться на пианиста и композитора.

«Удивительное долголетие, удивительный пример рыцарского служения искусству. Родион Константинович не любит шум, излишнюю помпезность. Он любит сочинять — для хора, для голосов», — рассказал художественный руководитель Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев.

Семь опер, пять балетов, три симфонии, четырнадцать концертов, а еще музыка для драматических спектаклей и кинофильмов. Творческая энергия Родиона Щедрина была неиссякаемой всю жизнь. Он умел соединить, казалось бы, несочетаемое: был новатором, но черпал вдохновение в русской народной музыке и классической литературе. Над оперой по гоголевским «Мертвым душам», к которой сам написал либретто, композитор работал почти десять лет.

Любовь к русским сказкам привела в жизнь Родиона Щедрина его главную музу — балерину Майю Плисецкую. Большой театр заказал молодому композитору музыку к спектаклю «Конек-Горбунок». Щедрин и Плисецкая тогда познакомились на репетиции. Через три года они стали парой и с тех пор никогда не разлучались.

«Родион Константинович — это такой тыл, за который может спрятаться любой человек. Их отношения — это образец для подражания для творческих людей», — отметил народный артист РФ Андрис Лиепа.

«Вообще, был уникальный человек, обладавший фантастическим чувством юмора. Это незабываемо. Это, конечно, на всю жизнь. Вот, спустя десять лет Родион Константинович присоединился к своей гениальной музе Майе Михайловне. Вообще, эта пара была уникальной. Они дополняли друг друга. Два гения в одной семье. Очень редкие такие примеры», — поделился пианист, народный артист РФ Денис Мацуев.

Их творческий союз подарил миру незабываемые балеты: «Анну Каренину» Толстого, чеховскую «Чайку» и «Даму с собачкой». А легендарная «Кармен-сюита», для которой Щедрин переработал оперу Жоржа Бизе, покорила публику всего мира.

За яркий талант, проявившийся невероятно рано, Родиона Щедрина приняли в Союз композиторов, когда он был еще студентом. И позднее доверили его возглавить. Щедрин, который сам определял свой стиль как постмодернистский, отстаивал творческую свободу для коллег и всегда поддерживал талантливых молодых музыкантов.

Концерты на музыку Родиона Щедрина и сейчас идут на лучших сценах мира. Но главным для себя композитор считал Мариинский театр. Именно там проходили все его последние премьеры.

И хотя в 2015-м композитор понес тяжелую утрату, не стало Майи Плисецкой, с которой он прожил пятьдесят семь счастливых лет, Родион Щедрин продолжал творить, находя утешение в музыке. Точно зная, как хотел бы завершить свой жизненный путь. Он завещал после смерти смешать прах, свой и Плисецкой, и развеять над горячо любимой им Россией.

