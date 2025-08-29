Они вам не мем: Гуров про популярность Булановой и Ваенги среди молодежи

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 40 0

Певец рассказал, в чем секрет их успеха.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Гуров: главный секрет популярности Булановой и Ваенги — в душевности их песен

Главный секрет популярности среди молодежи заслуженных артисток РФ Татьяны Булановой и Елены Ваенги в том, что в их песнях есть душа. Многие называют творчество артисток новым мемом, но нет. Буланова и Ваенга — это тренд. Таким мнением поделился певец Илья Гуров с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения журнала Pro Москву.

«Я не считаю, что они стали мемом. Я считаю, что они стали трендом, потому что мы возвращаемся к истокам. Мода циклична. То, что было модно десять или 20 лет назад, оно все возвращается на круги своя», — сказал артист.

Гуров помнит, как сам в детстве зажигал под песни «Ясный мой свет» и «Сон» Татьяны Булановой.

«То, что сделано с душой, будет всегда находить отклик», — считает Гуров.

В юные годы певец точно также любил слушать музыку, которую любили его родители. Это и ABBA, и «Самоцветы», и та же Надежда Кадышева.

«Поколение, которое выросло, оно чувствует эту душевность. Мне кажется, что в этой простоте, в этих простых рифмах, в простой музыке, которая легко „садится“ на ум, и есть секрет успеха», — говорит певец.

Кроме того, Гуров отметил трансформацию в творчестве Булановой.

«Вся страна с ней плакала, когда песня «Не плачь» вышла и стала настоящим хитом. Сейчас вся страна под нее танцует. То есть она трансформировалась из «девочки, которая плачет», в «девочку, которая учит всю страну танцевать», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Lil Pump набил на лбу имя певицы MARGO. Для артистки интерес зарубежных исполнителей — обычное дело. Певица уверена: все они едут в Россию, чтобы познакомиться с ней.

