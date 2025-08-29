«Влюблял в себя всех»: Николай Цискаридзе про личность Родиона Щедрина

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Композитора не стало 29 августа.

Цискаридзе назвал Щедрина влюблявшим в себя всех человеком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Николай Цискаридзе: Родион Щедрин влюблял в себя всех

Композитор Родион Щедрин был человеком, который влюблял в себя всех. Об этом сказал народный артист РФ Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

«Не стало Родиона Константиновича Щедрина — советского и русского композитора, пианиста, музыкального педагога. Человека, влюблявшего в себя всех», — написал Цискаридзе в публикации.

Он отметил, что произведения композитора исполняли во всем мире. Еще при жизни виолончелист, пианист и дирижер Мстислав Ростропович назвал Щедрина гением.

Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в столице. За свою долгую творческую карьеру он написал семь опер, пять балетов, три симфонии и многочисленные произведения камерной, вокальной и инструментальной музыки.

Щедрин был Народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии и Государственных премий Советского союза и России. Его балеты, такие как «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой», стали классикой мирового балетного искусства. Он был супругом знаменитой балерины Майи Плисецкой, для которой и создавал многие из своих шедевров.

Его имя навсегда останется в истории музыки как символ гениального таланта и преданности искусству.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский. Ему был 91 год. За достижения в области шахмат награжден орденом «Знак Почета» (1981). Стал международным мастером (1982) и международным арбитром (1993).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

17:10
Рекордное количество кафе и ресторанов открылось в Москве с начала 2025 года
17:00
Из стриптизерш в кулинары: как Наташа Королева уживается с невесткой
16:45
«Влюблял в себя всех»: Николай Цискаридзе про личность Родиона Щедрина
16:30
Захарова прокомментировала высказывания вице-президента США об уступках России
16:19
ИИ спасает жизни: в Москве создали единые инфарктные и инсультные сети
16:05
Путин назвал приоритеты российской политики на пространстве СНГ

Сейчас читают

В музее-квартире Майи Плисецкой назвали смерть Родиона Щедрина огромной потерей
«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025