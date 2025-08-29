Камила Валиева посетила фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Пекине

Российскую фигуристку очень ждали в Китае.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Тащилин; 5-tv.ru

Фестиваль русской культуры проходит в Пекине

В эти дни жители Пекина приобщаются к русской культуре. В китайской столице проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Представлены товары 40 наших производителей из 26 регионов: сельхозпродукция, косметика, сувениры и украшения. Экспозиция вызывает огромный ажиотаж у местных жителей.

На фестивале также прошли выступления наших музыкантов, они исполняли русские народные песни и водили хороводы. Но больше всего в Пекине ждали нашу фигуристку Камилу Валиеву, которая покорила сердца зрителей на Олимпиаде в 2022 году. Игры как раз проходили в китайской столице. Поклонники выстроились в очередь за ее автографом.

Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

