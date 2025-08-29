«Удалось их раскачать»: SHAMAN поделился впечатлениями от поездки в КНДР

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив

Артист на всю жизнь запомнит выступление в Пхеньянском дворце спорта.

Фото, видео: 5-tv.ru

SHAMAN на всю жизнь запомнит концерт в КНДР

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, на всю жизнь запомнит концерт в Пхеньянском дворце спорта, посвященный 80-летию освобождения Кореи от японского колониального господства. В этом он признался корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах «Дорожного радио» в преддверии «Интервидения».

«Я могу сказать одно: это был знаковый концерт. Потому что в моем творчестве, в моей карьере он запомнится мне на всю жизнь безусловно», — заявил артист.

Он отметил, что его поездка в КНДР была согласована с двух сторон «на самых высоких уровнях». Ярослав познакомился со множеством интересных людей, но деталей раскрывать не стал. Зато поделился эмоциями — после концерта их в избытке.

«Конечно, публика достаточно сдержанная. Но мне удалось их раскачать. Я не думал, что будет такая реакция — как на настоящем рок-концерте. Но она была, у меня это получилось», — рассказал Ярослав.

SHAMAN не скрывает: если пригласят еще раз — поедет с удовольствием. В своих способностях артист не сомневается. Уверен, что каждый следующий визит будет успешнее предыдущего.

Во время концерта лидер КНДР Ким Чен Ын встал под песню SHAMAN «Встанем». За ним — весь зал.

«Это непередаваемые ощущения. Это правда говорит о том, что я делаю все правильно. Иду своей дорогой и своим путем», — поделился артист.

Ярослав отметил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» для него — способ исполнить мечту. Артист грезит о том, чтобы песни на русском языке услышал весь мир.

«Постепенно моя мечта сбывается — песни на русском языке слушают во всем мире. И поют на русском языке, и в КНДР поют певцы и певицы мои песни, что приятно, тоже на русском языке», — рассуждает певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в день 80-летия освобождения Кореи.

