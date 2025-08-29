VK и партнеры подготовили образовательные проекты к новому учебному году

К началу нового учебного года VK и партнерские сервисы объявили о запуске ряда образовательных и развлекательных инициатив для школьников, студентов и учителей. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Известные блогеры и артисты посетят торжественные линейки в Москве, Республиках Алтай, Марий Эл и Татарстан, а также во Владимирской области. Звезды, включая Татьяну Куртукову, Милану Некрасову и группу RASA, поздравят школьников с Днем знаний. В некоторых московских школах появятся зоны отдыха от Сферума, MAX и Департамента образования.

Кроме того, VK Education и MAX проведут IT-шоу VK Education Talks, которое пройдет в российском вузе, выбранном студентами. В октябре мероприятие с участием Евгения Чебаткова и экспертов VK будет посвящено продакт-менеджменту.

Сферум представит нового маскота — Чатти. В мессенджере MAX появится 3D-анимированный стикерпак с этим персонажем. Одновременно VK Видео запустит проект «Смотри и учись» и установит брендированные автоматы знаний рядом со СПбГУ и РАНХиГС.

Образовательный сервис Учи.ру откроет проект «Звонок для родителя» с чек-листами и советами для спокойного старта учебного года. В сообществе сервиса в VK будут публиковаться полезные материалы для педагогов.

Также подведут итоги конкурса «Придумай сказку», в рамках которого лучшие детские истории выйдут отдельным сборником. В ОК стартует фотоконкурс и проект «Угадай звезду», а Mail подготовил спецпроект с сервисами для учебы.

Дополнительно VK Добро проведет акцию «Соберем рюкзак вместе» для помощи детям в трудной ситуации, а «Другое Дело» предложит тематические задания с возможностью обмена баллов на призы.

