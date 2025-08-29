VK и партнеры подготовили образовательные проекты к новому учебному году

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

В школах и вузах пройдут праздничные акции, IT-шоу и благотворительные инициативы.

VK и партнеры подготовили образовательные проекты к новому учебному году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К началу нового учебного года VK и партнерские сервисы объявили о запуске ряда образовательных и развлекательных инициатив для школьников, студентов и учителей. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Известные блогеры и артисты посетят торжественные линейки в Москве, Республиках Алтай, Марий Эл и Татарстан, а также во Владимирской области. Звезды, включая Татьяну Куртукову, Милану Некрасову и группу RASA, поздравят школьников с Днем знаний. В некоторых московских школах появятся зоны отдыха от Сферума, MAX и Департамента образования.

Кроме того, VK Education и MAX проведут IT-шоу VK Education Talks, которое пройдет в российском вузе, выбранном студентами. В октябре мероприятие с участием Евгения Чебаткова и экспертов VK будет посвящено продакт-менеджменту.

Сферум представит нового маскота — Чатти. В мессенджере MAX появится 3D-анимированный стикерпак с этим персонажем. Одновременно VK Видео запустит проект «Смотри и учись» и установит брендированные автоматы знаний рядом со СПбГУ и РАНХиГС.

Образовательный сервис Учи.ру откроет проект «Звонок для родителя» с чек-листами и советами для спокойного старта учебного года. В сообществе сервиса в VK будут публиковаться полезные материалы для педагогов.

Также подведут итоги конкурса «Придумай сказку», в рамках которого лучшие детские истории выйдут отдельным сборником. В ОК стартует фотоконкурс и проект «Угадай звезду», а Mail подготовил спецпроект с сервисами для учебы.

Дополнительно VK Добро проведет акцию «Соберем рюкзак вместе» для помощи детям в трудной ситуации, а «Другое Дело» предложит тематические задания с возможностью обмена баллов на призы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

18:30
Владимир Зеленский открыл кладбище около Киева на 130 тысяч мест
18:25
«Удалось их раскачать»: SHAMAN поделился впечатлениями от поездки в КНДР
18:15
VK и партнеры подготовили образовательные проекты к новому учебному году
18:10
Ушаков: у Путина запланировано более десяти встреч во время визита в Китай
18:05
Минюст внес в реестр иноагентов публициста Несмияна*
17:50
«Когда все отвернулись»: Волочкова вспомнила поддержку Родиона Щедрина

Сейчас читают

«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025