Принц Гарри хочет разлучить своих детей с матерью: «Готов бороться за это»

Лилия Килячкова
Герцог Сассекский хочет, чтобы его наследники получили образование в Великобритании.

Принц Гарри намерен перевезти своих детей в Великобританию

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Принц Гарри хочет разлучить своих детей с матерью Меган Маркл

Принц Гарри хочет перевезти своих детей из США в Великобританию, даже если его отношения с супругой Меган Маркл дадут трещину. Об этом сообщил RadarOnline.

Герцог Сассекский уверен в том, что его дети — принц Арчи и принцесса Лилибет заслуживают того, чтобы сохранять связь с британскими корнями.

«Гарри по-прежнему считает Британию своим домом и уверен, что Арчи и Лилибет тоже должны иметь прочную связь с Родиной», — поделился инсайдер.

Один из источников дополнил, что принц Гарри настаивает на том, чтобы его дети имели британское образование и не хочет, чтобы они потеряли связь с королевским наследием.

«Он не хотел бы, чтобы это звено было разорвано, и если дело дойдет до драки, он будет готов бороться за это в суде», — заявил источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что супруга принца Гарри призналась, что во время жизни в королевской семье ей приходилось соблюдать строгий дресс-код.

