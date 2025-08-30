Гром с небес! Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

Российский вертолет Ми-35М нанес сокрушительный удар по позициям противника.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Опубликовано видео удара Ми-35М по бронетехнике и боевикам ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М нанес удар по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После успешного применения вооружения экипаж выполнил комплекс противоракетных маневров, активировал тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром, откуда осуществлялся вылет.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

