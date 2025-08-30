Путин: Россия и Китай выступают за реформирование ООН

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Необходимо восстановить авторитет организации и привести ее деятельность в соответствии современным реалиям.

Путин сообщил о поддержке РФ и Китаем реформы ООН

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Россия и Китай выступают за реформы Организации Объединенных Наций (ООН), заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».

Он указал, что Россия и Китай поддерживают необходимость преобразований в ООН, чтобы восстановить авторитет структуры и привести ее деятельность в соответствии современным реалиям.

Путин подчеркнул, что важнейшим направлением реформирования должно стать придание Совету Безопасности более демократичного характера. В частности, речь идет о расширении состава Совбеза за счет включения стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые в настоящее время недостаточно там представлены.

Кроме того, РФ и Китай выступают в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как указал российский лидер, новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и справедливости, а также обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех стран без исключения.

Как отметил глава государства, у Москвы и Пекина — широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы.

«Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства», — подытожил Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил организацию в игнорировании преступлений Киева.

