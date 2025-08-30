Путин: в ряде западных стран идет пересмотр итогов Второй мировой войны

В ряде стран Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».

«В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что западные страны занимаются искажением исторических фактов, а правда предпочитают умалчивать ради политических интересов.

Так, под предлогом якобы «угроз» со стороны России и Китая в Японии вновь возрождается милитаризм, а Европа, включая Германию, фактически возвращается к курсу на ремилитаризацию континента, игнорируя уроки прошлого.

Россия и Китай твердо выступают против любых попыток фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацизма и военных преступников, подчеркнул Путин.

Итоги войны, закрепленные в уставе ООН и международных соглашениях, являются основой миропорядка и не подлежат пересмотру. Это наша твердая, единая позиция с китайскими партнерами.

«Закрепленные в Уставе ООН и других международных документах итоги войны незыблемы, их ревизия недопустима. Это — наша общая с китайскими друзьями непоколебимая позиция», — заключил президент РФ.

