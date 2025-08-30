Путин: в ряде западных стран идет пересмотр итогов Второй мировой войны

Виктория Алакоз
Тем самым они хотят вырвать позорные страницы из своей истории.

На Западе идет пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил Путин

В ряде стран Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».

«В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что западные страны занимаются искажением исторических фактов, а правда предпочитают умалчивать ради политических интересов.

Так, под предлогом якобы «угроз» со стороны России и Китая в Японии вновь возрождается милитаризм, а Европа, включая Германию, фактически возвращается к курсу на ремилитаризацию континента, игнорируя уроки прошлого.

Россия и Китай твердо выступают против любых попыток фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацизма и военных преступников, подчеркнул Путин.

Итоги войны, закрепленные в уставе ООН и международных соглашениях, являются основой миропорядка и не подлежат пересмотру. Это наша твердая, единая позиция с китайскими партнерами.

«Закрепленные в Уставе ООН и других международных документах итоги войны незыблемы, их ревизия недопустима. Это — наша общая с китайскими друзьями непоколебимая позиция», — заключил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины.

Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

