Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа» перед визитом в КНР: главные заявления

Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа» в преддверии визита в КНР

Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в Китай.

Глава государства высоко оценил майский визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, подчеркнув его символичность и значимость. По его словам, встреча дала дополнительный импульс развитию стратегических отношений между Россией и Китаем.

В ходе своего предстоящего визита в Пекин российский лидер намерен обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двустороннего сотрудничества, включая политику, безопасность, экономику и культуру. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почетные гости: Путин и Ким Чен Ын посетят военный парад в Китае

Память о Второй мировой войне

Президент России отметил, что Москва и Пекин придают особое значение сохранению исторической правды о событиях Второй мировой войны. Он заявил, что в ряде западных стран предпринимаются попытки искажения фактов, фальсификации истории и реабилитации нацизма.

«Под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия и Китай едины в своем неприятии таких подходов и выступают за защиту памяти о героях-освободителях.

Совместная позиция в ООН и Всемирному банку

Россия и Китай выступают за реформирование Организации Объединенных Наций (ООН), отметил президент. По его словам, необходимо восстановить авторитет структуры и привести ее деятельность в соответствии современным реалиям.

«В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными», — отметил глава государства.

Кроме того, Россия и Китай выступают в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка. Новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и справедливости, а также обеспечивать равный и недискриминационный доступ к своим инструментам для всех государств без исключения.

Также президент указал на важность исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих интересам мирового большинства.

Сотрудничество между РФ и Китаем продолжает расти

Также Путин отметил рекордные показатели в торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Китаем. Расчеты между странами почти полностью переведены в национальные валюты. Кроме того, растет объем взаимных инвестиций.

В Китае сообщили о неожиданном сюрпризе Путина Пекину: «Значительный подарок»

При этом активно развиваются взаимодействие Москвы и Пекина в сферах энергетики, автомобилестроения, сельского хозяйства и промышленности. Планируются новые масштабные проекты, включая развитие газотранспортной инфраструктуры.

«В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут», — рассказал Путин.

Культурные и гуманитарные связи

Россия и Китай успешно проводят «перекрестные» Годы культуры, приуроченные к 75-летию установления дипломатических отношений. Сейчас активно развиваются контакты в сфере образования, науки, кино, туризма и спорта.

Фильм «Красный шелк» получил в КНР печать дракона — право на показ без ограничений

«Идет активная кооперация в сфере кинопроизводства. В феврале в российский прокат вышел совместный фильм „Красный шелк“. Ожидаем, что в ближайшее время его увидят зрители в Китае. В мае в Москве стороны подписали план действий по кинопроизводству», — отметил президент.

Путин выразил надежду на то, что в скором будущем появится еще больше российско-китайских кинофильмов, которые будут транслировать верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности.

Кроме того, а ближайшие годы ожидается проведение между странами Годов образования в 2026–202 годах. Как отметил президент, на текущий момент в России обучается свыше 51 тысячи китайских студентов, а в Китае — 21 тысяча российских.

«Наблюдается хорошая динамика академической мобильности, межвузовских контактов», — подчеркнул он.

Роль ШОС

Ушаков: у Путина запланировано более десяти встреч во время визита в Китай

Путин высоко оценил роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отметив ее вклад в укрепление мира и безопасности в Евразии. Он поддержал приоритеты КНР, подчеркнув значимость совместных усилий по модернизации структуры и углублению интеграции.

«Уверен, что важной вехой в истории ШОС станет саммит в Тяньцзине, а также встреча «ШОС плюс», — указал глава государства.

Поддержка Глобального Юга

Президент подчеркнул значимость сотрудничества с Китаем в рамках ООН, БРИКС и ШОС.

Россия и КНР активно работают над продвижением многополярного мироустройства, реформой глобальных институтов и укреплением позиций стран Глобального Юга.

Путин добавил, что обе страны выступают за справедливую финансовую систему и против использования международных организаций в политических целях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX