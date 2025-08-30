Германия уже находится в конфликте с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя планы Еврокомиссии увеличить военные расходы в несколько раз.

«Мы уже находимся в конфликте с Россией», — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI.

Мерц также обвинил Москву в якобы «дестабилизации» ситуации в Германии и во «вмешательстве» во внутренние дела страны через соцсети.

Прежде председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что действия Германии в военной сфере, а в частности призывы Мерца к милитаризации, могут повлечь за собой риск возникновения мировой войны.

Экономика Германии буквально трещит по швам. Как заявлял ранее Мерц, эпоха всеобщего благосостояния с щедрыми выплатами пособий гражданам подошла к концу. Власти страны намерены пересмотреть систему льгот и пособий для граждан.

При этом поддержка Украины продолжится. Германия уже анонсировала новые пакеты помощи для киевского режима. Интересно, как долго это будут терпеть простые немцы?

