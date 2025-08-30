Ученики 5-9-х классов перейдут на учебники по истории под редакцией Мединского

С 2025/2026 учебного года российские школьники пятых-девятых классов начнут заниматься по новым единым учебникам по истории под редакцией Владимира Мединского — помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО). Как рассказали представители пресс-службы группы компаний «Просвещение» журналистам РИА Новости, в образовательные учреждения страны доставили более 13 миллионов экземпляров книг.

Отмечается, что все российские школы переходят на обязательное обучение по государственным учебникам истории в пятых-седьмых классах. Они уже поступили в распоряжение педагогов во всех регионах РФ. Но при этом разработана и полная линейка с пятого по девятый, по готовности образовательные организации могут перейти на обучение по новым пособиям и в восьмых-девятых классах.

Авторами новых учебников также стали ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Как рассказал руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максима Костенко, их основное отличие — соответствие историко-культурному стандарту.

Особое внимание также было уделено тексту — он легкий, увлекательный, материалы написаны живым языком. В книгах появились актуальные разделы, связанные со спецоперацией на Украине, вхождением новых субъектов в состав РФ, международными отношениями, деятельностью НАТО. В учебниках также представлены разные типы заданий, которые подготовят школьников к нескольким формам аттестации.

