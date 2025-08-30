Минпросвещения утвердило список из 100 советских фильмов для показа в школах

Министерство просвещения России обнародовало перечень из 100 художественных фильмов, рекомендуемых для просмотра учащимися. Методические указания направлены в регионы для реализации в образовательных учреждениях.

Как указано на сайте ведомства, цель данной инициативы — использовать воспитательный потенциал отечественного кино для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

Что изменится в жизни школьников с 1 сентября 2025

Так, в перечень включены исключительно советские киноленты, созданные такими режиссерами, как Леонид Гайдай («Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию»), Эльдар Рязанов («Берегись автомобиля», «Гусарская баллада»), Владимир Меньшов («Москва слезам не верит», «Любовь и голуби»), Алексей Герман («Двадцать дней без войны»), Карен Шахназаров («Курьер») и другие.

Для каждого фильма обозначена возрастная категория в соответствии с прокатным удостоверением. Подборку составили из работ признанных мастеров, чье творчество проверено временем.

Просмотр фильмов планируется интегрировать в учебные курсы по литературе, истории, музыке, изобразительному искусству. Также предложено создавать киноклубы и обсуждения в формате дискуссионных площадок.

До этого Минпросвещения также сообщило о включении в школьную программу 37 песен патриотического характера, среди которых композиции народного артиста РФ Олега Газманова и заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (SHAMAN).

