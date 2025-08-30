Ева Мендес вернется в кино после долгого перерыва

Последний фильм в ее карьере вышел в 2014 году. В новой картине — очередном блокбастере по вселенной «Звездных войн» — актриса сыграет вместе с мужем Райаном Гослингом.

Фото: Кадр из х/ф «Место под соснами», реж.: Дерек Сиенфрэнс, 2012г

Голливудская актриса и модель Ева Мендес возвращается в кино после долгого перерыва. О том, что звезда исполнит роль в новом фильме вселенной «Звездные войны», стало известно из публикации The Times.

Журналисты отмечают, что компанию актрисе в картине составит ее супруг Райан Гослинг — они уже играли вместе в фильме «Место под соснами», который вышел на киноэкраны в 2012 году. Вообще же, в кино Мендес в последний раз была задействована в 2014 году, с тех пор — тишина.

Известно, что звездная пара сыграет супругов и в новом фильме Шона Леви «Звездные войны: Звездный истребитель». Сюжет картины разворачивается спустя пять лет после событий блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Однако это самостоятельный проект, действие фильма будет мало связано с героями предыдущих фильмов саги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти двух актеров, сыгравших в «Звездных войнах» — Теренсе Стэмпе и Кеннете Колли. Оба ушли из жизни в возрасте 87 лет.

