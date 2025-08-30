Пожар площадью 1200 квадратных метров охватил рынок в Волгограде

Возгорание произошло на территории местного рынка в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом пишет пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«В областном центре, по улице Михайлова, 3, горят торговые павильоны на 1,2 тысячи квадратных метров», — уточняется в публикации.

В тушении пожара участвуют 60 специалистов и 27 единиц техники, добавили в МЧС России.

Ранее сообщалось, что огнем в Крыму охвачены почти 150 гектаров. Об этом писал 5-tv.ru. Тушение осложняет жаркая погода и сильный ветер. По одной из версий, причиной возгорания стал человеческий фактор. С начала сезона на полуострове выписано более восьмисот штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Возбуждено четыре уголовных дела.

Кроме того, 29 августа пожар произошел на неработающей АЗС в Дагестане — там во время перекачки газового топлива в цистерну воспламенились пары, что привело к взрыву. Возбуждено уголовное дело.

