Площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3000 квадратных метров

Площадь пожара на территории рынка в Тракторозаводском районе Волгограда увеличилась. Об этом говорят новые данные МЧС России, опубликованные в Telegram-канале ведомства.

«Пожар увеличился до 3000 квадратов, тушат более 100 специалистов и 41 единица техники», — уточнили в пресс-службе.

Ранее от МЧС России поступило сообщение, что в областном центре Волгограда, по адресу улица Михайлова, 3, горят торговые павильоны на площади 1200 квадратных метров. На первом этапе в тушении пожара участвовали 60 специалистов и 27 единиц техники. Сейчас силы пришлось практически удвоить.

Ранее 5-tv.ru сообщал о масштабном возгорании в Крыму. На полуострове оказались охвачены огнем почти 150 гектаров. Тушение осложняет жаркая погода и сильный ветер. По одной из версий, причиной возгорания стал человеческий фактор. С начала сезона на полуострове выписано более восьмисот штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Возбуждено четыре уголовных дела.

