Предварительно 7 человек пострадали в результате пожара на рынке в Волгограде

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 39 0

Спасатели эвакуировали 600 местных жителей и работников предприятия.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Семь человек пострадали в результате возгорания на территории рынка в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом говорит источник 5-tv.ru.

Известно, что шестерым пострадавшим потребовалась амбулаторная помощь.

По данным МЧС России, с территории рынка было эвакуировано 600 человек. Пожар локализован на площади 3200 квадратных метров. На текущий момент тушение продолжается.

Ранее пресс-служба ведомства уточняла, что на месте работает более 100 специалистов МЧС России и 41 единица техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане было возбуждено уголовное дело после взрыва на неработающей АЗС. По версии следствия, ЧП произошло днем 29 августа на территории неработающей АЗС возле села Сулевкент. Во время перекачки газового топлива в цистерну воспламенились пары, что привело к взрыву.

При этом, пожар начался после разгерметизации емкости газовоза. Возникла угроза распространения огня на частный дом, но спасатели смогли ее предотвратить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:16
Уникальный случай: врачи больницы в Москве спасли женщину с редкой врожденной аномалией организма
13:03
Больше никогда! Автоэксперт назвал правильный способ вернуться к вождению автомобиля после аварии
12:58
Ева Мендес вернется в кино после долгого перерыва
12:40
Бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий убит во Львове
12:32
Российские войска освободили Камышеваху в ДНР
12:12
Предварительно 7 человек пострадали в результате пожара на рынке в Волгограде

Сейчас читают

Бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий убит во Львове
Любовь Успенская не в восторге от избранника дочери: «Он не тянет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025