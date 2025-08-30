«Должен был поправить материальное положение»: Юрий Антонов о проблемах с деньгами у Элтона Джона

Певец Антонов: Элтон Джон решился на дуэт с Dua Lipa из-за проблем с деньгами

У знаменитого британского музыканта Элтона Джона были проблемы с деньгами, именно поэтому он решился на дуэт с исполнительницей Dua Lipa в 2021 году. Такое мнение высказал Народный артист РФ Юрий Антонов на программе «Посиделки на Дорожном радио».

«Элтон Джон должен был поправить свое материальное положение, поэтому он ее и пригласил», — рассмеялся музыкант.

Когда ведущий уточнил, готов ли сам Антонов на «такой подвиг», тот в недоумении развел руками.

«Да вряд ли, понимаете… Зачем?» — ответил Народный артист.

Ранее Юрий Антонов признался, что не слушает песни современных исполнителей. Об этом писал 5-tv.ru. Со слов артиста: то, что делают в музыкальной индустрии в наши дни, «входит в конфликт с его понятием популярной музыки».

При этом, Антонов признал, что современное творчество может заслуживать и уважение… правда, не его.

