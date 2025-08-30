«Должен был поправить материальное положение»: Юрий Антонов о проблемах с деньгами у Элтона Джона
Именно этим Народный артист РФ объясняет желание легенды сотрудничать с молодыми исполнителями.
Фото, видео: AP/ТАСС; Дорожное радио; 5-tv.ru
Певец Антонов: Элтон Джон решился на дуэт с Dua Lipa из-за проблем с деньгами
У знаменитого британского музыканта Элтона Джона были проблемы с деньгами, именно поэтому он решился на дуэт с исполнительницей Dua Lipa в 2021 году. Такое мнение высказал Народный артист РФ Юрий Антонов на программе «Посиделки на Дорожном радио».
«Элтон Джон должен был поправить свое материальное положение, поэтому он ее и пригласил», — рассмеялся музыкант.
Когда ведущий уточнил, готов ли сам Антонов на «такой подвиг», тот в недоумении развел руками.
«Да вряд ли, понимаете… Зачем?» — ответил Народный артист.
Ранее Юрий Антонов признался, что не слушает песни современных исполнителей. Об этом писал 5-tv.ru. Со слов артиста: то, что делают в музыкальной индустрии в наши дни, «входит в конфликт с его понятием популярной музыки».
При этом, Антонов признал, что современное творчество может заслуживать и уважение… правда, не его.
