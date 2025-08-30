«Нет никакого желания слушать»: Юрий Антонов откровенно высказался о современных артистах

Алексей Мокряков
Их творчество способно вызывать интерес, но у кого-то другого, признался музыкант.

Певец Юрий Антонов не слушает песни современных исполнителей

Народный артист России Юрий Антонов не слушает песни современных исполнителей. Об этом он рассказал на программе «Посиделки на Дорожном радио».

«Честно скажу, я не слушаю молодых исполнителей. Наверное, может, это ошибка моя, с одной стороны, а с другой стороны, у меня нет никакого желания слушать… То, что звучит сегодня, это входит в конфликт с моим понятием популярной музыки», — высказался Антонов.

При этом, народный артист отметил, что современное творчество может заслуживать и уважение.

«Объективно скажу, что есть среди них какие-то артисты, которые вызывают интерес. Но в силу своего возраста мне это не особо привлекательно. Хотя какие-то аранжировки, которые делают для них или они сами делают, они вызывают должное уважение. Да, я признаю это», — заключил музыкант.

Ранее поэт-песенник и продюсер Владимир Ильичев рассказывал 5-tv.ru, как Юрию Антонову удается сохранять активность в 80 лет. Секрет, по его мнению, кроется в «нежелании жить спокойно». Кроме того, коллега звезды высказался об Антонове как об одном из самых преданных патриотов России.

