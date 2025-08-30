На Украине заработали производящие беспилотники тайные немецкие заводы

Алексей Мокряков
По данным зарубежных СМИ, ежемесячно предприятия выпускают до 80 дронов.

Фото: AP/ТАСС

На Украине заработали тайные заводы, где производятся немецкие БПЛА. Об этом сообщает издание Politico.

В сообщении журналистов уточняется, что речь идет о разведывательных дронах с искусственным интеллектом под названием Vector и что секретные заводы по производству этих БПЛА на территории Украины запустила немецкая компания Quantum Systems.

Кроме того, уточняет Politico, упомянутые предприятия производят до 80 дронов в месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о горящем под Киевом заводе по сборке турецких БПЛА Bayraktar. Накануне в цеха попали несколько российских ракет. Здание получило серьезные повреждения. Но главное — удалось нарушить производственный процесс. Вероятно, подобная участь ждет и немецкие секретные цеха.

Прежде ВС РФ ударили и по объектам газоснабжения Украины. Об этом также сообщал 5-tv.ru. Атаки Вооруженных сил России нанесли серьезный урон двум украинским компрессорным станциям.

