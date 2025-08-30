Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет — как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на сентябрь 2025 года.

Общая энергия сентября 2025 года (Карта Таро — Звезда)

Фото: 5-tv.ru

Карта Звезда — одна из самых целительных и светлых. Она говорит о надежде, исцелении, вдохновении и внутреннем спокойствии.

Сентябрь — это месяц, когда вы начинаете видеть свет после периода потрясений. Что бы ни произошло в конце августа — теперь вы восстанавливаете веру. Не в удачу, не в судьбу — в себя.

Позвольте себе мечтать. Загадайте желание на Новолуние в Деве (7 сентября) — особенно о здоровье, режиме, внутреннем порядке.

Вы на правильном пути.

Здоровье в сентябре 2025 года (Карта Таро — Шестерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Карта говорит о балансе, обмене, поддержке. Возможно, вы получите помощь: от врача, от близкого, от системы (страховка, лекарства, диагноз). Или, наоборот, станете источником заботы для кого-то — и в этом тоже найдете исцеление.

Это хорошее время для: начала курса лечения, смены рациона, введения устойчивых ритуалов (сон, вода, тренировки). Вы учитесь заботиться о себе — не из долга, а из любви.

Финансы в сентябре 2025 года (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Карта Девятка Пентаклей — символ благополучия, зрелых доходов, независимости. Вы находитесь в фазе, когда ваш труд приносит зрелые плоды.

Возможно: получение оплаты за старый проект, стабильный и растущий доход, возможность позволить себе что-то приятное — не из спонтанности, а из достатка. Инвестируйте в себя: курсы, отдых, здоровье. Вы не тратите — вы вкладываетесь в свою силу.

Отношения в сентябре 2025 года (Карта Таро — Влюбленные)

Фото: 5-tv.ru

Сентябрь — месяц важных выборов и восстановления баланса в отношениях. Если вы в паре — возможен разговор о будущем, признание, поездка, символический жест.

Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который ценит гармонию, умеет слушать, стремится к равенству. Но даже если речь не о романтике — это время, когда вы пересматриваете все связи: с друзьями, с коллегами, с семьей. Вы задаете вопрос: «Кто со мной — и кто просто рядом?».

Совет на сентябрь 2025 года (Карта Таро — Отшельник)

Фото: 5-tv.ru

Отшельник — карта внутреннего света, мудрости, одиночества как источника силы. Сентябрь — не месяц громких действий. Это месяц внутреннего сбора. Вы прошли длинный путь. Теперь важно не торопиться, не искать подтверждения у других, а вслушаться в себя.

Что вы действительно хотите? Что вы уже можете отпустить? Где вы игнорируете свою интуицию?

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на осень 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.