«Переучиваюсь на правую руку, а я левша»: Яна Рудковская получила травму

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 19 0

Сейчас продюсер носит ортез, который фиксирует конечность.

«Переучиваюсь на правую руку, а я левша»: Яна Рудковская получила травму

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Яна Рудковская повредила руку во время игры в падел-теннис

Продюсер Яна Рудковская повредила руку после занятий падел-теннисом. Об этом она рассказала в беседе с Super.ru.

Уже на протяжении месяца Яна Рудковская мучается от невыносимых болей в левой руке, которые не дают ей жить в привычном для нее ритме.

Яна Рудковская объяснила, что травмировалась во время модной сейчас игры падел-теннис. Врачи выписали Яне медицинский ортез, который ограничивает ее движения.

«Теперь переучиваюсь на правую руку. А я левша, переученная левша, и поэтому мне тяжело пока», — рассказала продюсер Яна Рудковская журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Яна Рудковская впервые приняла участие в экстремальном реалити-шоу. Она рассказала, что пережила множество неприятных для себя моментов. Название проекта продюсер не раскрыла. Участие в съемках в экстремальных условиях явно пошло ей на пользу: продюсер заметно похудела.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:12
Суд Москвы признал незаконными дискриминационные объявления о сдаче жилья
23:46
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в Белгороде
23:42
«Искреннее уважение»: Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
23:25
«Переучиваюсь на правую руку, а я левша»: Яна Рудковская получила травму
23:05
Ликвидация последствий разлива нефти завершилась под Новороссийском
22:45
Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

Сейчас читают

Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в Тверской области
Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года
Мирошник: убийство Парубия можно назвать зачисткой политического поля
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025