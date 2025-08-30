«Переучиваюсь на правую руку, а я левша»: Яна Рудковская получила травму

Яна Рудковская повредила руку во время игры в падел-теннис

Продюсер Яна Рудковская повредила руку после занятий падел-теннисом. Об этом она рассказала в беседе с Super.ru.

Уже на протяжении месяца Яна Рудковская мучается от невыносимых болей в левой руке, которые не дают ей жить в привычном для нее ритме.

Яна Рудковская объяснила, что травмировалась во время модной сейчас игры падел-теннис. Врачи выписали Яне медицинский ортез, который ограничивает ее движения.

«Теперь переучиваюсь на правую руку. А я левша, переученная левша, и поэтому мне тяжело пока», — рассказала продюсер Яна Рудковская журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Яна Рудковская впервые приняла участие в экстремальном реалити-шоу. Она рассказала, что пережила множество неприятных для себя моментов. Название проекта продюсер не раскрыла. Участие в съемках в экстремальных условиях явно пошло ей на пользу: продюсер заметно похудела.

