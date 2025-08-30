Украинский дрон атаковал коммерческий объект в Белгороде

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

На месте происшествия работают экстренные службы.

Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал один из коммерческих объектов в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. <...> В результате детонации поврежден фасад здания», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы.

Кроме того, в тот же день Гладков проинформировал об атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль в селе Зозули. В результате удара пострадал мужчина, которого, как уточнил губернатор, с подозрением на баротравму направят в белгородскую городскую больницу для обследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области, из-за удара боевиков без света остались свыше 17 тысяч человек. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время. Он также уточнил, что после атаки поврежден фасад и остекление двухэтажного жилого дома, а также постройка во дворе в хуторе Фонов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

 

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:12
Суд Москвы признал незаконными дискриминационные объявления о сдаче жилья
23:46
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в Белгороде
23:42
«Искреннее уважение»: Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
23:25
«Переучиваюсь на правую руку, а я левша»: Яна Рудковская получила травму
23:05
Ликвидация последствий разлива нефти завершилась под Новороссийском
22:45
Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

Сейчас читают

Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в Тверской области
Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года
Мирошник: убийство Парубия можно назвать зачисткой политического поля
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025