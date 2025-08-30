Три района без света: боевики ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Более 17 тысяч жителей региона остались без электроснабжения после атаки.

Три района без света: боевики ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Переверзев

Тема:
Курская область

Боевики ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 августа обстреляли город Рыльск в Курской области, из-за удара боевиков без света остались свыше 17 тысяч человек. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате обстрела города Рыльска <…> нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от подстанции, это порядка 17,1 тысячи потребителей», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время. Он также уточнил, что после атаки поврежден фасад и остекление двухэтажного жилого дома, а также постройка во дворе в хуторе Фонов.

Накануне в Октябрьском районе Курской области произошел еще один инцидент. В результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 26-летний инспектор дорожно-патрульной службы. По информации Хинштейна, у сотрудника диагностировали баротравму, после чего его доставили в областную больницу.

Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной. Власти предпринимают меры для обеспечения безопасности жителей и восстановления объектов жизнеобеспечения, пострадавших от обстрелов.

Тема:
Курская область
