«Искреннее уважение»: Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения, об этом сообщили в Кремле.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил весомый вклад президента Белоруссии в укрепление дружественных отношений и расширение многопланового сотрудничества между двумя странами.

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между нашими странами», — говорится в телеграмме президента России.

