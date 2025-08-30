«Искреннее уважение»: Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Айшат Татаева
Российский лидер высоко оценил многолетнюю работу своего белорусского коллеги.

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения, об этом сообщили в Кремле. 

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил весомый вклад президента Белоруссии в укрепление дружественных отношений и расширение многопланового сотрудничества между двумя странами.

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между нашими странами», — говорится в телеграмме президента России.

Ранее Путин увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов, работающих над прорывными разработками в области вооружений. Соответствующий указ опубликован 30 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, увеличится до 650 в год. Для молодых специалистов и работников до 35 лет включительно будет предоставляться до 1950 стипендий ежегодно.

