Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП

Альпинистка Наговицина подписала расписку о снятии с турфирмы ответственности

Россиянка Наталья Наговицина, застрявшая на Пике Победы в Киргизии, перед восхождением подписала расписку, которая снимает ответственность с турфирмы в случае ЧП не по вине компании. Об этом 5-tv.ru рассказала руководитель компании Ak-Sai Travel Елена Калашникова.

«У Натальи Наговициной была страховка и, естественно, мы предупреждаем о всех сложностях данной горы… о том, что все альпинисты с опытом понимают, что если случится что-то именно на этой горе, никто спасти не сможет. <…> Они пишут расписку о том, что они ознакомлены с данным условием, что всю ответственность они принимают полностью на себя», — отметила Елена.

Уточняется, что в своей расписке Наталья подтвердила, что не будет иметь ни материальных, ни административных, ни юридических, ни каких бы то ни было претензий к компании или ее сотрудникам.

По словам Калашниковой, несмотря на расписку, компания наняла итальянских пилотов, что обошлось фирме в 20 тысяч долларов. К тому же помощь оказывали и власти Киргизии.

Все расходы по ведению поисково-спасательных работ на себя взяла туристическая фирма. Страховая компания покроет только 10-12% от всей суммы. К тому же, по словам Калашниковой, компания не имеет никаких требований к сыну Наговициной.

О том, что Наталья Наговицина застряла на Пике Победы, стало известно 19 августа. Все попытки спасти россиянку не привели ни к какому результату. Наговицина была признана пропавшей без вести 27 августа.

