Начинать нервничать? На Солнце зафиксировали скачок энерговыделения

РАН: на Солнце зафиксировали заметный скачок энерговыделения

Заметный скачок энерговыделения зафиксировали на активной области Солнца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что в данной зоне в настоящее время происходит серия вспышек уровня М, которые в свою очередь являются достаточно сильными — могут вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли. Ученые отметили, что взрывные процессы локализованы на одном участке. К тому же вспышки не задели весь комплекс солнечных пятен.

В лаборатории добавили, что в данный момент признаков выхода из равновесия всего активного комплекса не наблюдается.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о том, что в ночь на 30 августа активная область 4197 на Солнце встала точно напротив Земли. В таком положении она пробудет двое суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.