Начинать нервничать? На Солнце зафиксировали скачок энерговыделения

Фото: 5-tv.ru
РАН: на Солнце зафиксировали заметный скачок энерговыделения
Заметный скачок энерговыделения зафиксировали на активной области Солнца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения», — отмечается в публикации.
Подчеркивается, что в данной зоне в настоящее время происходит серия вспышек уровня М, которые в свою очередь являются достаточно сильными — могут вызвать небольшие радиопомехи на дневной стороне Земли. Ученые отметили, что взрывные процессы локализованы на одном участке. К тому же вспышки не задели весь комплекс солнечных пятен.
В лаборатории добавили, что в данный момент признаков выхода из равновесия всего активного комплекса не наблюдается.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о том, что в ночь на 30 августа активная область 4197 на Солнце встала точно напротив Земли. В таком положении она пробудет двое суток.
