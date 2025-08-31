«По всем направлениям»: Лукашенко проводит встречу с Си Цзиньпином в Тяньцзине

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 27 0

Переговоры проходят в рамках саммита ШОС.

«По всем направлениям»: Лукашенко проводит встречу с Си Цзиньпином в Тяньцзине

Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Лукашенко проводит встречу с Си Цзиньпином в Тяньцзине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проводят встречу в Тяньцзине в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

«Сейчас мы учимся у вас по всем направлениям — от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления», — отмечается в публикации.

Нынешний саммит ШОС очень важен для Белоруссии, так как в этом году страна впервые участвует в нем как полноправный член организации. Республика стала участником объединения 4 июля 2024 года, на второй день саммита в Астане.

Ранее президент Белоруссии заявил, что привезет в Китай для зарубежных коллег на саммит Шанхайской организации сотрудничества в качестве подарков льняные мешки с картофелем. В дополнение Лукашенко обещает подарить коллегам и рапсовое масло, производством которого также славится республика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
За ночь силы ПВО России сбили 21 украинский дрон над регионами России
7:58
«Работать на упреждение»: россиянам рассказали о новых мерах по борьбе с мошенниками
7:40
В Минобрнауки повысят студенческую стипендию президента РФ 
7:19
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
6:58
Ценой сытой жизни немцев: как Германию готовят к военному конфликту с РФ
6:39
«По всем направлениям»: Лукашенко проводит встречу с Си Цзиньпином в Тяньцзине

Сейчас читают

Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП
Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025