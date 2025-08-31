Певица Елена Джая анонсировала двойную премьеру на фестивале в «ДК Горбунова»

Певица Елена Джая на фестивале «ДК Горбунова — легенда русского рока» исполнит не одну, а сразу две новые композиции, которые похожи между собой по смыслу. Об этом исполнительница рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам певицы, сейчас она вместе с коллективом активно готовится представить публике песни, однако с названиями артистка пока не определилась. Известно, что одна из композиций может быть «Между небом и землей» или «Океан надежды».

«На самом деле эта песня очень мощная. Мне нравится. Это песня о воине света», — сказала Елена Джая.

Певица добавила, что кроме этой композиции специально для фестиваля она подготовили еще одну песню. Это также ее сингл, но на английском языке. Сейчас она переводит его на русский язык.

«По смыслам это очень такие пересекающиеся композиции, которые как раз хочется представить вниманию слушателей именно на фестивале», — сказала Елена.

Фестиваль «ДК Горбунова — легенда русского рока» пройдет 30 и 31 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Джая отметила вклад Виктора Цоя в культуру России.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.