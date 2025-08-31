Джорджу Клуни запретили появляться на светских мероприятиях из-за ухудшения самочувствия

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 24 0

По рекомендации врачей актер сократил все активности.

Джорджу Клуни запретили появляться на светских мероприятиях из-за ухудшения самочувствия

Фото: www.globallookpress.com/Rocco Spaziani

Для Джорджа Клуни завершение Венецианского кинофестиваля обернулось не только торжественным выходом на красную дорожку, но и неожиданными проблемами со здоровьем. Об этом пишет портал Deadline.

После премьеры фильма «Джей Келли», где 64-летний актер исполнил главную роль, он вместе с супругой Амаль покинул Венецию. Однако радость от участия в мероприятии оказалась недолгой.

Сразу после возвращения Клуни почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Обострившийся синусит, сопровождавшийся также ушной инфекцией, стал поводом для медицинского вмешательства. Врачи настоятельно рекомендовали актеру отказаться от дальнейших публичных появлений.

В первую очередь под запрет попало участие в премьере ленты в американском Тельюрайде (штат Колорадо), которая должна состояться уже в эти выходные. Врачи не разрешили актеру перелет через океан из-за состояния здоровья.

Джордж сильно расстроен тем, что не сможет лично присутствовать на показе и поддержать картину в США. Он с особым нетерпением ждал этой встречи с поклонниками и коллегами по проекту, чтобы отметить выпуск фильма на американский экран.

Актер находится под наблюдением врачей и надеется на скорейшее выздоровление.

Ранее, 11 июля, на территории частного поместья американского актера Джорджа Клуни, расположенного во Франции, случился пожар. Возгорание произошло в парке солнечных батарей, расположенном в поместье знаменитости. Уточняется, что площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

