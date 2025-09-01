FТ: лидеры Европы и НАТО проведут встречу по Украине 4 сентября

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Переговоры состоятся в Париже.

Лидеры Европы и НАТО проведут встречу по Украине во Франции 4 сентября

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

Лидеры крупнейших европейских стран, руководство Североатлантического альянса (НАТО) и Еврокомиссии встретятся в Париже, чтобы осудить урегулирование украинского конфликта. Об этом стало известно из материала газеты Financial Times, которая сослалась на источники.

В издании подчеркнули, что по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона 4 сентября в Париже на переговоры прибудут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политики собираются продолжить обсуждение вопросов, которые связаны с гарантиями безопасности Украины.

«Ожидается, что те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, соберутся в четверг, 4 сентября, в Париже», — заявляется в публикации.

Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские страны готовят конкретный план дальнейшего военного присутствия на Украине после завершения конфликта, который получится полностью поддержать возможностями США.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо до этого сообщал, что прошедшая встреча министров иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в Копенгагене подтвердила подготовку Брюсселя к затяжному конфликту, а не к миру на Украине. Как он отмечал, Париж должен в кратчайшие сроки выйти из Евросоюза для экономии значительных средств, так как Европа намерена вновь направить десятки миллиардов евро Киеву. 

Ранее 5-tv.ru писал, как Германию готовят к военному конфликту с РФ.

