Власти Израиля утвердили назначение Одеда Йосефа послом в РФ

Ранее он представлял интересы своей страны в США и Сингапуре.

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Правительство Израиля назначило послом в России заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока израильского министерства иностранных дел (МИД) Одеда Йосефа. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства Telegram-канале.

В посте отметили, что решение о назначении на должность было принято единогласно.

До этого Йосеф уже работал в представительстве Израиля в Москве. К тому же он представлял интересы страны в США и Сингапуре. Помимо этого, он был послом Израиля в Кении.

МИД сообщил о решении властей назначить Йосефа послом в России 19 августа.

Должность посла Израиля в Москве с января 2024 года занимала Симона Гальперин. В июле в посольстве объявили, что дипломат сложит свои полномочия досрочно в связи с тем, что получила должность главы департамента Европы в МИД Израиля.

В феврале прошлого года в МИД России заявляли, что начало работы Гальперин в российской столице оказалось неудачным, так как в одном из интервью дипломат сказала, что российское руководство неоднократно называло безопасность Израиля своим стратегическим интересом, однако после нападения радикального палестинского движения ХАМАС в октябре 2024 года этот принцип утратил актуальность. 

В МИД РФ высказывание дипломата посчитали недопустим и искажающим российские «внешнеполитические подходы и исторические реалии».

Ранее 5-tv.ru писал, что посола Польши вызвали в МИД Израиля для демарша из-за заявлений о голоде в Газе.

