Двойка за поведение! В российских школах проведут «дисциплинарный» эксперимент

В школах семи регионов России в рамках эксперимента введут оценки за поведение

Сегодня вступят в силу несколько нововведений, затрагивающих всех школьников страны. Министерство просвещения определило строгие рамки максимальной нагрузки для учеников.

Первоклассники смогут проводить в стенах образовательного учреждения не более 20 часов в неделю. Учащиеся пятых классов — 35, а девятиклассники — 39 часов. Эти ограничения распространяются также на дополнительные и факультативные занятия.

Кроме того, появились четкие рекомендации по подготовке домашних заданий. Ученики начальной школы обязаны тратить на него не более часа ежедневно. Старшеклассники — в пределах трех с половиной часов. Для выполнения больших заданий, таких как реферат, доклад или заучивание стихотворения, школьникам дадут больше времени на подготовку.

Если учитель не будет следовать рекомендациям — можно обратиться к директору школы, а если он не отреагирует — написать жалобу в Минпросвещения.



А еще в российские школы возвращаются оценки за поведение. Пока в рамках эксперимента, только в семи регионах. Баллы будет выставлять классный руководитель, учитывая мнение других педагогов и администрации. Пилотный проект продлится четыре месяца и позволит изучить, как оценка поведения влияет на дисциплину, мотивацию учеников и общую атмосферу в классах.