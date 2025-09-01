Спам-вызовы: россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов

Мобильные операторы теперь обязаны маркировать бизнес-звонки абонентам.

Россияне с 1 сентября смогу отказаться от массовых обзвонов

С сегодняшнего дня россияне смогут отказаться от массовых обзвонов. Заблокировать спам-вызовы можно в личном кабинете абонента на сайте или в приложении мобильного оператора.

В рамках закона о защите от телефонных и кибер-мошенников звонки, которые поступают от организаций, начнут маркировать. Абонент увидит на экране название компании, которая хочет с ним связаться, а также категорию звонка. Например, «банк», «реклама», «недвижимость» или «связь».

Единственное, что заблокировать нельзя — звонки со стороны государства. Например, от МЧС.

