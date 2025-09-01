Путин: Россия ценит усилия КНР и Индии в урегулировании кризиса на Украине

Отдельно в своем выступлении президент РФ Владимир Путин остановился на международных проектах, которые уже реализуются. По итогам прошлого года, такая кооперация помогла увеличить ВВП стран организации до рекордных 5%. И это только начало. О приоритетах в совместной работе — из Китая корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Китай любит широкий размах. Лидеров ШОС Си Цзиньпин принимает в одном из самых больших экспоцентров Азии — в мегаполисе Тяньцзинь, что вместит в себя пять таких городов, как Москва.

Костяк ШОС — лидеры России, Китая и Индии о чем-то долго разговаривают, стоя на ковровой дорожке. К вопросу о роли России в ШОС: на расширенном заседании таблички лидеров на трех языках — китайском, русском и английском. К выступлению Владимира Путина приковано внимание всего мира.

«Нынешний год — особый для всех наших государств. 9 мая в Москве торжественно отмечался юбилей Победы в Великой Отечественной войне и разгрома нацистской Германии. А послезавтра в Пекине пойдут масштабные мероприятия, посвященные победе над японским милитаризмом и 80-летию окончания Второй мировой войны. Сокрушить нацизм и милитаризм удалось благодаря сплочению народов многих стран мира», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Шанхайская организация — наш главный экономический партнер. Товарооборот с одним Китаем — около 240 миллиардов долларов, со всеми странами ШОС — уже больше 400 миллиардов.

«К нынешнему заседанию Совета глав государств подготовлен солидный пакет документов. А в главном документе — Тяньцзиньской декларации — отражены согласованные подходы стран-участниц по насыщенным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Конечно, отмечу и применяемую сегодня стратегию развитию ШОС до 2035 года, которая предопределяет магистральные направления действительности ШОС в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере», — отметил Путин.

Встреча под стать масштабу события — 25 лидеров ШОС. Из-за протестов в Джакарте не доехал лишь президент Индонезии. Это абсолютный рекорд за всю историю организации.

«Мы находимся в авангарде мировой экономики. Реализованы целый ряд масштабных проектов. Активно продвигается промышленное и инвестиционное сотрудничество. Скоро товарооборот между Китаем и государствами — членами ШОС достигнет 2,5 триллиона долларов», — указал Си Цзиньпин.

В дни саммита перекрыт почти весь город. В огромном мегаполисе сегодня — на велосипеде, мотороллере, а если уж на машине, то только со спецномерами.

Эти экстраординарные меры безопасности вполне объяснимы. К тому, что происходит здесь и сейчас, приковано внимание всей планеты. ШОС — это четверть населения Земли и уже треть мировой экономики.

И эта экономика уже давно сошла с долларовой иглы. 90% сделок между Москвой и Пекином, например, проходят в национальных валютах. И то ли еще будет. Министр финансов РФ Антон Силуанов настроен на мажорный лад.

Глава «Роснефти» Игорь Сечиин готовится обсуждать новые проекты. Китай и Индия уже давно главные импортеры наших энергоресурсов.

Двусторонние встречи проходят не в Мэйдзине, а в гостинице, где живут делегаты. Интересно, что ее холл больше похож на библиотеку. Здесь книги на нескольких языках. И это тоже символизм, который так любят в Китае.

Конечно, наши партнерские отношения — история не только об экономике. Россия, Китай и Индия прилагают немало усилий для того, чтобы сдержать санкционное давление Запада. В эпоху гибридных войн они вместе обсуждают украинский кризис и будущую архитектуру мировой безопасности.

«Ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса», — отметил Путин.

Сегодня и завтра у Владимира Путина бесконечный калейдоскоп двусторонних встреч в Тяньцзине и Пекине. Пока в ЕС сочиняют очередные пакеты санкций и неуклонно пикируют в рецессию, здесь обсуждают многомиллиардные контракты.

