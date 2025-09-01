Лидеры стран ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября утвердили декларацию по итогам саммита, который прошел в китайском городе Тяньцзинь.

Как рассказал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, в этом документе зафиксированы единые позиции по ключевым региональным и международным вопросам, включая экономику. Помимо этого, в тексте Тяньцзиньской декларации обозначены задачи ШОС по различным направлениям ее деятельности.

«Государства-члены выступают за обеспечение устойчивого международного мира и призывают совместно противодействовать традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности», — говорится в документе, который размещен на сайте организации.

Еще в декларации сказано, что члены ШОС выступают за сохранение исторической памяти о героическом подвиге народов и уроках Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС в Москве. Встреча должна пройти осенью, в ноябре. В своем заявлении Путин подчеркнул, что будет рад увидеть членов организации в российской столице.

