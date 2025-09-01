Владимир Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС в Москве

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 22 0

Встреча состоится уже через пару месяцев.

Путин: заседание глав правительств ШОС пройдет в Москве в ноябре

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Заседание глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Москве в ноябре. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на саммите ШОС.

В начале своей речи глава РФ поблагодарил китайскую сторону за заседание, которое состоялось в городе Тяньцзинь. По его словам, оно было результативным.

«Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС, который, как условлено, пройдет в ноябре в Москве», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил, что будет рад увидеть делегации стран-членов ШОС в Москве уже этой осенью.

Также Владимир Владимирович пожелал успеха Киргизии, к которой после заседания в Китае переходит председательство в ШОС.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин посетит КНР с четырехдневным визитом. После саммита ШОС, 3 сентября, в Пекине состоится военный парад. Он будет приручен 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

