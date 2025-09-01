В Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб

Он сам вышел на контакт с СБУ.
Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Тамбовской области, который сотрудничал со спецслужбами Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На допросе задержанный рассказал о том, что около года назад в социальных сетях он начал общаться с людьми, которые якобы разделяли его «точку зрения». Так, в октябре 2024-м жителю Тамбовской области написал сотрудник спецслужб Незалежной. В ходе беседы мужчина представился Александром и предложил россиянину «подзаработать», тот согласился.
Как сообщила пресс-служба ФСБ, житель Тамбова извлек из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов. Совершить задуманное ему не удалось.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Следственные действия продолжаются. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали преступления.
Ранее 5-tv.ru писал, что агентов украинских спецслужб задержали в Ярославской области. Оба также добровольно вышли на СБУ и заключили с ними сделку.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
82%
Нашли ошибку?