Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кадры их беседы оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По словам Путина, переговоры по урегулированию российско-украинского кризиса в Стамбуле позволили значительно продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Турция, как подчеркнул Владимир Владимирович, сыграла особую роль в организации встреч двух делегаций.

«Признательны турецким друзьям за весомый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса», — сказал Путин.

Президент России напомнил, что с мая 2025 года прошло уже три раунда мирных переговоров.

«Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал переговоры с Турцией и странами Ближнего Востока. Подготовка к этой встрече, как утверждает, президент Незалежной ведется на высшем уровне.

