«Можно придумать и что-то интересное»: какие десерты делаются пивом

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 17 0

Стаут идеально сочетается с шоколадом, и это применяют кондитеры в своей работе.

Шеф-кондитер рассказал об использовании пива для приготовления десертов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шеф-кондитер Гавриленко: пиво можно и нужно использовать в десертах

Пиво можно и даже нужно использовать в приготовлении десертов, потому что любые комбинации с ним могут дать интересную палитру вкусовых ощущений. Таким мнением с «Известиями» поделился шеф-кондитер ресторана «Белуга» Никита Гавриленко.

Он рассказал, что существуют общепринятые сочетания. Так, например, ирландцы нередко добавляют в кексы темное пиво и сухофрукты.

Гавриленко отметил, что можно придумать что-то поинтереснее. Однако нужно внимательно подойти с смешиванию тех или иных продуктов с пивом. По его словам, перспективным видится сочетание миндального крамбла, ванильного ганаша, мороженого из сладкого перца с вареной сгущенкой, с горечью и вкусом хмеля в пивной пене. Для этих лакомств лучше использовать нефильтрованное пиво. А для приготовления шоколадных десертов стоит взять стаут (темное пиво. — Прим.ред).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области пройдет фестиваль «Балтика Фест». На мероприятии выступят легендарная рок-группа «Чайф», культовая «Дискотека Авария» и популярная певица Мари Краймбрери.

Гостей будут ожидать мастер-классы и гастрошоу, еда и напитки, а также живые выступления и интерактивные развлечения. Билеты на гастрофестиваль можно приобрести в билетных онлайн-кассах и на сайте комплекса «Игора Драйв».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

13:42
Землю ждут «мегаземлетрясения»: в Атлантическом океане обнаружили расслоение мантии
13:37
Не сделать хуже: какие ошибки при первой помощи могут навредить пострадавшему
13:26
«Можно придумать и что-то интересное»: какие десерты делаются пивом
13:19
Фестиваль «Спасская башня» завершился в Москве
13:07
Селфи ценой в жизнь: экстремалка в Петербурге сорвалась с трубы котельной
12:59
У всех на устах: мировые СМИ обсуждают визит Владимира Путина в Китай

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Не стоит торопить события: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025