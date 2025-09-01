«Можно придумать и что-то интересное»: какие десерты делаются пивом

Шеф-кондитер Гавриленко: пиво можно и нужно использовать в десертах

Пиво можно и даже нужно использовать в приготовлении десертов, потому что любые комбинации с ним могут дать интересную палитру вкусовых ощущений. Таким мнением с «Известиями» поделился шеф-кондитер ресторана «Белуга» Никита Гавриленко.

Он рассказал, что существуют общепринятые сочетания. Так, например, ирландцы нередко добавляют в кексы темное пиво и сухофрукты.

Гавриленко отметил, что можно придумать что-то поинтереснее. Однако нужно внимательно подойти с смешиванию тех или иных продуктов с пивом. По его словам, перспективным видится сочетание миндального крамбла, ванильного ганаша, мороженого из сладкого перца с вареной сгущенкой, с горечью и вкусом хмеля в пивной пене. Для этих лакомств лучше использовать нефильтрованное пиво. А для приготовления шоколадных десертов стоит взять стаут (темное пиво. — Прим.ред).

